В Кургане озвучен лидер голосования на место в думе

По предварительным данным на довыборах победила представитель «Единой России» Татьяна Кравец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области озвучен лидер голосования на довыборах, которые прошли 24 апреля. Им стала представитель партии «Единая Россия» Татьяна Кравец, сообщил заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

«По предварительным данным, на довыборах в Кургане на округе №5 победил кандидат от „Единой России“ Татьяна Кравец. Спасибо избирателям! Кандидату — сил и энергии для продолжения работы», — написал Вяткин в своем telegram-канале.

24 апреля в Курганской области прошли довыборы депутатов в органы местного самоуправления. Депутатов районных дум выбирали жители Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусвовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов. В Кургане дополнительно выбирали депутата гордумы седьмого созыва по округу №5. В муниципальных округах было открыто 300 избирательных участков, в Кургане — 11 участков.

Ранее URA.RU писало, что в довыборах депутатов в Курганской области приняло участие 25% жителей. Лидером по явке оказался Белозерский район. Меньше всего в голосовании приняли участие жители Кургана, явка составила 4%.