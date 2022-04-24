В Курганской области в выборах приняли участие четверть жителей

В Курганской области в выборах приняли участие 25% жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в выборах депутатов в органы местного самоуправления, участие в голосовании приняли четверть жителей региона. Сообщение об этом появилось на сайте избирательного комитета области.

«По данным на 18:00 часов, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 25,01%. Проголосовал 36641 избиратель», — указано в сообщении.

По данным избиркома больше всего в выборах поучаствовали жители Белозерского района, где голосование было два дня, явка составила 38,49%. В Мокроусовском муниципальном округе 33,89% жителей приняли участие. В Частоозерском муниципальном округе 33,39% жителей. На дополнительных выборах депутата Курганской городской Думы проголосовали 4,02% жителей. В Курганской области выборы завершились, идет подсчет голосов избирателей.

Ранее URA.RU сообщало о старте довыборов в Кургане в городскую думу по округу №5. По этому округу ранее депутатом был Роман Сергеечев, который претендовал на пост мэра. Также депутатов районных дум выбирали жители Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусвовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов.