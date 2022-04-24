Власти ЯНАО взыскали миллионы с компании скандального олигарха

Арбитражный суд взыскал с ООО Корпорация «Роснефтегаз» 1,7 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд ЯНАО взыскал почти два миллиона рублей с компании ООО Корпорация «Роснефтегаз», принадлежащую скандальному бизнесмену из Нового Уренгоя Олегу Ситникову, в пользу окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. Как сообщили URA.RU в департаменте, перед судебным разбирательством «Роснефтегаз» погасил часть задолженности.

«Департаментом 04.02.2022 в Арбитражный суд ЯНАО направлено исковое заявление о взыскании с общества задолженности по арендным платежам (арендная плата и пени) по договорам аренды лесных участков в размере 2 580 408 руб. 38 коп. за период с сентября 2021 года по январь 2022 года. Решением АС ЯНАО от 22.04.2022 уточненные исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме», — сообщила пресс-служба департамента.

Компания ООО Корпорация «Роснефтегаз» погасила часть долга, заплатив за период с сентября по декабрь 2021 года по аренде участков для строительства и эксплуатации линейных объектов, а также за территории, где осуществилась добыча полезных ископаемых, но у нее осталась задолженность за февраль и март 2022 года. Из-за этого суд взыскал только 1,7 млн рублей за аренду лицензированных участков месторождений нефти и газа: Кедровый, Харвутинский, Вынглорский, Куноватский, Тыяктарский, Южно-Ярояхинский.

Ранее URA.RU сообщало, что ООО Корпорация «Роснефтегаз» должна почти 2,6 миллиона рублей департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО за аренду земельных участков. Компания не платила за использование 18 территорий в течении полугода.

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