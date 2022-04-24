Вандалы Екатеринбурга выразили свой протест Олегу Тинькову. Фото

25 апреля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Вандалы испортили внешний вид банкомата «Тинькофф» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге вандал испортил банкомат «Тинькофф» в одном из торговых центров Екатеринбурга из-за высказывания Олега Тинькова, раскритиковавшего спецоперацию на Украине. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В екатеринбургском ТЦ горожане испортили банкомат „Тинькофф“ в знак протеста против высказывания Олега Тинькова», — делится читатель агентства. Все дело в том, что Олег Тиньков накануне остро отреагировал на происходящую спецоперацию на Украине в своих соцсетях. Следом представители кредитной организации заявили, что олигарх уже много лет не принимает решения в компаниях группы «Тинькофф», давно не был в России и не является сотрудником банка. Вследствие этого компания приняла решение провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от старого названия. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение жителей Луганской и Донецкой народных республик от обстрелов ВСУ. Первый этап завершился 25 марта, в Минобороны заявили, что в результате был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Второй этап начался 19 апреля, среди задач — установление полного контроля на Донбассе и Южной Украине, благодаря которому удастся создать сухопутный коридор в Крым. Фото: читатель URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге вандал испортил банкомат «Тинькофф» в одном из торговых центров Екатеринбурга из-за высказывания Олега Тинькова, раскритиковавшего спецоперацию на Украине. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В екатеринбургском ТЦ горожане испортили банкомат „Тинькофф“ в знак протеста против высказывания Олега Тинькова», — делится читатель агентства. Все дело в том, что Олег Тиньков накануне остро отреагировал на происходящую спецоперацию на Украине в своих соцсетях. Следом представители кредитной организации заявили, что олигарх уже много лет не принимает решения в компаниях группы «Тинькофф», давно не был в России и не является сотрудником банка. Вследствие этого компания приняла решение провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от старого названия. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение жителей Луганской и Донецкой народных республик от обстрелов ВСУ. Первый этап завершился 25 марта, в Минобороны заявили, что в результате был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Второй этап начался 19 апреля, среди задач — установление полного контроля на Донбассе и Южной Украине, благодаря которому удастся создать сухопутный коридор в Крым.