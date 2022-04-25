В Кургане сотни человек останутся без воды

26 апреля 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Отключение воды запланировано на 27 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Пригородный 27 апреля ограничат подачу холодной воды. Данная информация была размещена на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой нового водопровода диаметром 110 мм, во всем микрорайоне Пригородный завтра, 27 апреля, с 10:00 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии происходят в Кургане из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В «Водный Союз» 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане в микрорайоне Пригородный 27 апреля ограничат подачу холодной воды. Данная информация была размещена на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой нового водопровода диаметром 110 мм, во всем микрорайоне Пригородный завтра, 27 апреля, с 10:00 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии происходят в Кургане из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В «Водный Союз» 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.