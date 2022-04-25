25 апреля 2022

В Кургане сотни человек останутся без воды

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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
Отключение воды запланировано на 27 марта Фото:

В Кургане в микрорайоне Пригородный 27 апреля ограничат подачу холодной воды. Данная информация была размещена на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с врезкой нового водопровода диаметром 110 мм, во всем микрорайоне Пригородный завтра, 27 апреля, с 10:00 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении.

Частые коммунальные аварии происходят в Кургане из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В «Водный Союз» 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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В Кургане в микрорайоне Пригородный 27 апреля ограничат подачу холодной воды. Данная информация была размещена на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой нового водопровода диаметром 110 мм, во всем микрорайоне Пригородный завтра, 27 апреля, с 10:00 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии происходят в Кургане из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В «Водный Союз» 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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