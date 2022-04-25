В Тобольске несколько лет подряд ремонтируют одну и ту же дорогу

Жители Тобольска утверждают, что улицу Семена Ремезова ремонтируют каждый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске несколько лет подряд ремонтируют дорогу на одной из центральных улиц города — Семена Ремезова. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«На улице Ремезова снова демонтируют дорожное покрытие, хотя оно, на мой взгляд, еще находится в хорошем состоянии. Укладывали его только в прошлом году. Вопрос к администрации: для чего переделывать дорогу, по которой можно еще ездить и ездить, если во многих других местах, где должно быть асфальтное покрытие, его годами никак не могут положить?», — поинтересовался в своей публикации Игорь Лановой.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Бедная улица Семена Ремезова, чего только не стерпела: то расширяют, то углубляют. Как будто в городе других улиц нет, которые уже несколько десятилетий находятся в запущении», — отметила Анна Сергеева. «Там колеи были такие, что машину по дороге кидает», — добавил Денис Григорьев.

В администрации Тобольска URA.RU сообщили, что необходимость в ремонте дороги на улице Семена Ремезова вызвана деформацией покрытия. «На сегодняшний день на дорогах Тобольска выявлено порядка 74 локальных ям. Также было проведено исследования на предмет колейности дорожной сети. Составлен перечень. Подрядчикам необходимо будет устранить колейность на участках общей площадью порядка 12 тыс. кв. м. Работы нами уже начаты», — сообщили в администрации Тобольска.

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