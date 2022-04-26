Курганцы раньше срока получат пенсию

27 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В мае жители Курганской области получат пенсии и другие пособия досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области график доставки пенсий из-за майских праздников будет изменен. Некоторые жители региона получат пенсии и пособия раньше срока. Информация размещена на сайте регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). «В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Курганской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки», — указано в сообщении ПФР. В мае доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи будет производиться по следующему графику: В отделениях Почты России в Кургане и Шадринске: 3 мая — за 3 мая; 4 мая — за 4 мая; 5 мая — за 5 и 8 мая; 6 мая — за 6 и 9 мая; 7 мая — за 7 и 10 мая. В центральных отделениях почтовой связи в городах и райцентрах, в сельских отделениях с доставкой со вторника по субботу: 3 мая — за 3 и 4 мая; 5 мая — за 5 мая; 6 мая — за 6, 7, 8 мая; 7 мая — за 9, 10 и 11 мая. В городах, райцентрах и селах, где почта работает с понедельника по пятницу: 3 мая — за 3 мая; 4 мая — за 4 и 6 мая; 5 мая — за 5, 7, 8 мая; 6 мая — за 9 и 10 мая. В сельских отделениях почты с доставкой по вторникам, четвергам и субботам: 3 мая — за 3, 4 и 6 мая; 5 мая — за 5, 7 и 8 мая; 7 мая — за 9, 10 и 11 мая. Жителей области, которые получают пенсии в банках, изменения не коснутся. Пособия беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также другие социальные выплаты переведут 29 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Курганской области график доставки пенсий из-за майских праздников будет изменен. Некоторые жители региона получат пенсии и пособия раньше срока. Информация размещена на сайте регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). «В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Курганской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки», — указано в сообщении ПФР. В мае доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи будет производиться по следующему графику: 3 мая — за 3 мая; 4 мая — за 4 мая; 5 мая — за 5 и 8 мая; 6 мая — за 6 и 9 мая; 7 мая — за 7 и 10 мая. 3 мая — за 3 и 4 мая; 5 мая — за 5 мая; 6 мая — за 6, 7, 8 мая; 7 мая — за 9, 10 и 11 мая. 3 мая — за 3 мая; 4 мая — за 4 и 6 мая; 5 мая — за 5, 7, 8 мая; 6 мая — за 9 и 10 мая. 3 мая — за 3, 4 и 6 мая; 5 мая — за 5, 7 и 8 мая; 7 мая — за 9, 10 и 11 мая. Жителей области, которые получают пенсии в банках, изменения не коснутся. Пособия беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также другие социальные выплаты переведут 29 апреля.