Курганцы раньше срока получат пенсию

В Курганской области график доставки пенсий из-за майских праздников будет изменен. Некоторые жители региона получат пенсии и пособия раньше срока. Информация размещена на сайте регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).
«В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Курганской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки», — указано в сообщении ПФР. В мае доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи будет производиться по следующему графику:
- В отделениях Почты России в Кургане и Шадринске:
3 мая — за 3 мая;
4 мая — за 4 мая;
5 мая — за 5 и 8 мая;
6 мая — за 6 и 9 мая;
7 мая — за 7 и 10 мая.
- В центральных отделениях почтовой связи в городах и райцентрах, в сельских отделениях с доставкой со вторника по субботу:
3 мая — за 3 и 4 мая;
5 мая — за 5 мая;
6 мая — за 6, 7, 8 мая;
7 мая — за 9, 10 и 11 мая.
- В городах, райцентрах и селах, где почта работает с понедельника по пятницу:
3 мая — за 3 мая;
4 мая — за 4 и 6 мая;
5 мая — за 5, 7, 8 мая;
6 мая — за 9 и 10 мая.
- В сельских отделениях почты с доставкой по вторникам, четвергам и субботам:
3 мая — за 3, 4 и 6 мая;
5 мая — за 5, 7 и 8 мая;
7 мая — за 9, 10 и 11 мая.
Жителей области, которые получают пенсии в банках, изменения не коснутся. Пособия беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также другие социальные выплаты переведут 29 апреля.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский