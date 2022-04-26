В курганском городе отключат отопление

27 апреля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Шадринске с 29 апреля начнут отключать отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) с 29 апреля начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщает официальный сайт мэрии. «В пятницу, 29 апреля, предприятия и организации, имеющие котельные установки и тепловые сети, остановят подачу тепла на территории города. После завершения начнется подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении шадринской администрации. После майских праздников местные тепловые сети приступят к ремонтам. Из-за гидравлических испытаний горячую воду в Шадринске будут отключать в пять этапов: с 11 мая по 22 августа. Ранее URA.RU сообщало, что отключение горячей воды в Кургане пройдет в три этапа. Первый начнется после майских праздников — 11 мая. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шадринске (Курганская область) с 29 апреля начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщает официальный сайт мэрии. «В пятницу, 29 апреля, предприятия и организации, имеющие котельные установки и тепловые сети, остановят подачу тепла на территории города. После завершения начнется подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении шадринской администрации. После майских праздников местные тепловые сети приступят к ремонтам. Из-за гидравлических испытаний горячую воду в Шадринске будут отключать в пять этапов: с 11 мая по 22 августа. Ранее URA.RU сообщало, что отключение горячей воды в Кургане пройдет в три этапа. Первый начнется после майских праздников — 11 мая.