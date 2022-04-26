26 апреля 2022

В курганском городе отключат отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление
В Шадринске с 29 апреля начнут отключать отопление Фото:

В Шадринске (Курганская область) с 29 апреля начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщает официальный сайт мэрии.

«В пятницу, 29 апреля, предприятия и организации, имеющие котельные установки и тепловые сети, остановят подачу тепла на территории города. После завершения начнется подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении шадринской администрации.

После майских праздников местные тепловые сети приступят к ремонтам. Из-за гидравлических испытаний горячую воду в Шадринске будут отключать в пять этапов: с 11 мая по 22 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что отключение горячей воды в Кургане пройдет в три этапа. Первый начнется после майских праздников — 11 мая.

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В Шадринске (Курганская область) с 29 апреля начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан, сообщает официальный сайт мэрии. «В пятницу, 29 апреля, предприятия и организации, имеющие котельные установки и тепловые сети, остановят подачу тепла на территории города. После завершения начнется подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении шадринской администрации. После майских праздников местные тепловые сети приступят к ремонтам. Из-за гидравлических испытаний горячую воду в Шадринске будут отключать в пять этапов: с 11 мая по 22 августа. Ранее URA.RU сообщало, что отключение горячей воды в Кургане пройдет в три этапа. Первый начнется после майских праздников — 11 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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