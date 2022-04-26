26 апреля 2022

В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

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Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
На Тюмень надвигается гроза с порывами ветра до 18 м/с Фото:

28 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на данные Тюменского гидрометцентра сообщает официальный сайт городской администрации. По данным синоптиков, на Тюмень надвигаются гроза и сильный ветер порывами до 18 м/с.

«28 апреля ночью небольшой дождь, ветер юго-западный, 9-14 м/с, температура +11,+13, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, температура +22,+24», — сообщает официальный сайт администрации Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что 27 апреля в Тюменской области прогнозируется сильный ветер порывами до 19 м/с. Местами в регионе ожидаются дожди.

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28 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на данные Тюменского гидрометцентра сообщает официальный сайт городской администрации. По данным синоптиков, на Тюмень надвигаются гроза и сильный ветер порывами до 18 м/с. «28 апреля ночью небольшой дождь, ветер юго-западный, 9-14 м/с, температура +11,+13, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, температура +22,+24», — сообщает официальный сайт администрации Тюмени. Ранее агентство писало о том, что 27 апреля в Тюменской области прогнозируется сильный ветер порывами до 19 м/с. Местами в регионе ожидаются дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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