На Тюмень надвигается гроза с порывами ветра до 18 м/сФото: Pixabay
28 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на данные Тюменского гидрометцентра сообщает официальный сайт городской администрации. По данным синоптиков, на Тюмень надвигаются гроза и сильный ветер порывами до 18 м/с.
«28 апреля ночью небольшой дождь, ветер юго-западный, 9-14 м/с, температура +11,+13, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, температура +22,+24», — сообщает официальный сайт администрации Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что 27 апреля в Тюменской области прогнозируется сильный ветер порывами до 19 м/с. Местами в регионе ожидаются дожди.
28 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на данные Тюменского гидрометцентра сообщает официальный сайт городской администрации. По данным синоптиков, на Тюмень надвигаются гроза и сильный ветер порывами до 18 м/с. «28 апреля ночью небольшой дождь, ветер юго-западный, 9-14 м/с, температура +11,+13, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, температура +22,+24», — сообщает официальный сайт администрации Тюмени. Ранее агентство писало о том, что 27 апреля в Тюменской области прогнозируется сильный ветер порывами до 19 м/с. Местами в регионе ожидаются дожди.