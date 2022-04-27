В центре Кургана продается элитная квартира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центральном районе Кургана продается пятикомнатная квартира, в которой не будет соседей по лестничной клетке, так как площадь квартиры занимает весь этаж. Объявление о продаже размещено 26 апреля на сайте продажи, аренды квартир и другой недвижимости «Циан».

«Предлагается к покупке шикарная пятикомнатная квартира в центральной части городской застройки. Квартира расположена на удобном для проживания третьем этаже. Квартира занимает весь этаж, что позволяет максимально изолироваться от соседей» — написано в объявлении.

Стоимость квартиры 12, 8 миллионов рублей. Всего в доме пять этажей. Кирпичный дом с минимальным количеством соседей, построен в 1998 году. Территория у дома ограждена, а в подъезде находится консьерж. Также автор объявления подчеркнул возможность максимально удобно использовать пространство квартиры, благодаря ее функциональности и удобной планировке.

Ранее URA.RU писало об элитной двухуровневой квартире с колонным залом в центре Кургана. Ее стоимость составила 15 миллионов рублей. Квартира стала одной из самых дорогих квартир Кургана на вторичном рынке.

В Кургане продается квартира, занимающая весь этаж Фото: Циан

В Кургане продается квартира, занимающая весь этаж Фото: Циан

В Кургане продается квартира, занимающая весь этаж Фото: Циан