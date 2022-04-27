При пожаре на дачах в Кургане пострадал младенец

При пожаре в Кургане ребенок 2022 года рождения отравился угарным газом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ребенок 2022 года рождения пострадал при пожаре в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина в Кургане. Он отравился угарным газом, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Курганской области.

«Мальчик 2022 года рождения отравился угарным газом. Госпитализирован в детскую клиническую больницу имени „Красного креста“», — рассказали в полиции.

Ландшафтный пожар площадью 60 га произошел в районе садового товарищества «Нива» 27 апреля. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. Повреждены 22 строения.

В ликвидации пожара приняли участие 504 человека, 97 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд станции Курган. Как ранее сообщало URA.RU, для руководства действиями по тушению пожара на место выезжал начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. Также на месте пожара присутствовал прокурор области Андрей Назаров.