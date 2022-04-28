Зеленский: Киев готов говорить об эвакуации людей из Мариуполя

Киев готов начать переговоры по поводу эвакуации людей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем.
«Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на помощь ООН в процессе эвакуации.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». Гуттериш заявил, что ООН делает все возможное для проведения эвакуации.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.