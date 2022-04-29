Причиной долго тушения дач под Курганом мог стать перекопанный пожарный проезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что одной из причин, почему дачное товарищество «Малиновка» не могли оперативно потушить, стал перекопанный пожарный проезд. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в telegram-канале правительства области.

«Речь может идти о техногенной причине. Возможно. Хотя, опять же, без людей не обошлось, потому что пожарные машины, со слов жителей, не могли пройти — был перекопан пожарный проезд каким-то местным начальником кооперативным. Он посчитал, что через него ездить нельзя — взял и перекопал, в том числе проезд, где ездили пожарные машины», — сказал губернатор. Также он сообщил о людских поджогах сухостоя, что стало причинами пожаров в Кургане и других населенных пунктах.

В пресс-службе ГУ МЧС области агентству подтвердили, что в ведомстве ищут причины возгораний. Расследование ведется по каждому случаю.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за крупных пожаров в Курганской области объявлен режим ЧС. Жителей сгоревших домов дачного поселка разместили в гостинице. Им обещали денежные выплаты, в том числе дополнительную финансовую помощь.