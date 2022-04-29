Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что одной из причин, почему дачное товарищество «Малиновка» не могли оперативно потушить, стал перекопанный пожарный проезд. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в telegram-канале правительства области.
«Речь может идти о техногенной причине. Возможно. Хотя, опять же, без людей не обошлось, потому что пожарные машины, со слов жителей, не могли пройти — был перекопан пожарный проезд каким-то местным начальником кооперативным. Он посчитал, что через него ездить нельзя — взял и перекопал, в том числе проезд, где ездили пожарные машины», — сказал губернатор. Также он сообщил о людских поджогах сухостоя, что стало причинами пожаров в Кургане и других населенных пунктах.
В пресс-службе ГУ МЧС области агентству подтвердили, что в ведомстве ищут причины возгораний. Расследование ведется по каждому случаю.
Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что одной из причин, почему дачное товарищество «Малиновка» не могли оперативно потушить, стал перекопанный пожарный проезд. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в telegram-канале правительства области. «Речь может идти о техногенной причине. Возможно. Хотя, опять же, без людей не обошлось, потому что пожарные машины, со слов жителей, не могли пройти — был перекопан пожарный проезд каким-то местным начальником кооперативным. Он посчитал, что через него ездить нельзя — взял и перекопал, в том числе проезд, где ездили пожарные машины», — сказал губернатор. Также он сообщил о людских поджогах сухостоя, что стало причинами пожаров в Кургане и других населенных пунктах. В пресс-службе ГУ МЧС области агентству подтвердили, что в ведомстве ищут причины возгораний. Расследование ведется по каждому случаю. Ранее URA.RU сообщало, что из-за крупных пожаров в Курганской области объявлен режим ЧС. Жителей сгоревших домов дачного поселка разместили в гостинице. Им обещали денежные выплаты, в том числе дополнительную финансовую помощь.