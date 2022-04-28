28 апреля 2022
27 апреля 2022

Мэры из ЯНАО скрыли свои счета в декларации о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Главы сельских администраций скрыли информации о пяти банковских счетах Фото:

Главы администраций сел Газ-Сале, Гыда и Находка (Тазовский район, ЯНАО) не указали в сведениях о доходах информацию о банковских счетах и средствах полученных из внебюджетных источников. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего исполнения главами администраций с. Газ-Сале, с. Гыда и с. Находка обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о пяти банковских счетах и средствах, полученных из внебюджетных источников», — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление главе Тазовского района об устранении нарушений. В результате мэры сельских администраций были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации Тазовского района.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники департамента внешних связей не указали наличие транспорта и земельных участков в справках о доходах. После прокурорской проверки шесть служебных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Главы администраций сел Газ-Сале, Гыда и Находка (Тазовский район, ЯНАО) не указали в сведениях о доходах информацию о банковских счетах и средствах полученных из внебюджетных источников. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего исполнения главами администраций с. Газ-Сале, с. Гыда и с. Находка обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о пяти банковских счетах и средствах, полученных из внебюджетных источников», — говорится в сообщении. Прокурор внес представление главе Тазовского района об устранении нарушений. В результате мэры сельских администраций были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации Тазовского района. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники департамента внешних связей не указали наличие транспорта и земельных участков в справках о доходах. После прокурорской проверки шесть служебных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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