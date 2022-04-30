Губернатор Шумков вспомнил о главном лозунге СССР на Первое мая

Губернатор Шумков поздравил земляков на Первомай с лозунгом времен СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков, поздравляя жителей области с праздником Весны и Труда, напомнил о важной детали из первомайского лозунга времен СССР «Мир. Труд. Май». Об этом сообщил сайт правительства Курганской области.

«Поздравляю вас с праздником Весны и Труда — 1 мая. <…> Но сегодня мне хочется добавить в название праздника еще одно слово, всегда стоявшее первым в советских первомайских лозунгах, это слово Мир. Мир, который так необходим и нашей великой стране России, и всему человечеству», — приводит слова Шумкова пресс-служба правительства. Также губернатор вспомнил, что именно благодаря самоотверженному труду ветеранов удалось поднять страну из разрухи в послевоенную эпоху.

В поздравлении глава области характеризовал весну как символ обновления и расцвета. Труд важен в созидании и развитии. Шумков считает, что эти четыре понятия сегодня присущи Курганской области, которая развивается за счет труда ее жителей.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении курганского губернатора накануне майских праздников. В нем он просил земляков воздержаться от употребления алкоголя.