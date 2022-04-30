Тюменские кинотеатры показывают зарубежные фильмы, которые сняли с российского проката из-за санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские кинотеатры будут показывать фильмы, исключенные из официального кинопроката в России. Об этом сообщает киноклуб в социальных сетях.

«У нас есть договоренность о возможности взять в аренду кинозалы в двух кинотеатрах нашего города — „Премьер“ и „Атмос синема“. Смотреть фильмы будем с задержкой относительно даты релиза в США, но в качестве, не уступающем тому, к которому мы все привыкли», — говорится в сообщении киноклуба.

В расписании кинотеатра «Премьер» уже появились кинокартины: «Бэтмен» и «Я краснею». Как отмечает кинотеатр «Премьер», новый арендодатель — киноклуб, которому предоставляются кинозалы для показа новых зарубежных фильмов.

Ранее URA.RU сообщало, что компании Warner Bros и Sony в марте отменили прокат нового «Бэтмена» и других фильмов в России. Также в рамках санкций против России компания Disney сообщила об аналогичном решении. Санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

Расписание тюменского кинотеатра «Премьер» Скрин: официальный сайт кинотеатра «Премьер»