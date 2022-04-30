Рестораны в Тюмени набирают сотрудников на зарплату в 60 тысяч

01 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Тюменские кафе и рестораны готовы платить официантам до 60 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области набирают официантов на зарплату до 60 тысяч рублей. Всего за апрель появилось около ста подобных вакансий. Об этом сообщает исследовательский центр hh.ru. «Средняя зарплата, предлагаемая официантам в Тюменской области, составляет 33 871 рубля, однако можно рассчитывать и на большее: в 13% вакансий указана заработная плата в 60 000 рублей и выше. При этом более 80% работодателей не требуют опыта, в остальных случаях необходим стаж от года до трех лет», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на исследовательский центр hh.ru. Ранее тюменский ресторан «Сыроварня» выставил объявление о наборе официантов на зарплату от 30 до 300 тысяч рублей. Такие данные приводились в базе областного Центра занятости. Владелица ресторана Лариса Невидайло заявила, что сотрудники Центра занятости ошиблись с цифрами при публикации вакансии. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области набирают официантов на зарплату до 60 тысяч рублей. Всего за апрель появилось около ста подобных вакансий. Об этом сообщает исследовательский центр hh.ru. «Средняя зарплата, предлагаемая официантам в Тюменской области, составляет 33 871 рубля, однако можно рассчитывать и на большее: в 13% вакансий указана заработная плата в 60 000 рублей и выше. При этом более 80% работодателей не требуют опыта, в остальных случаях необходим стаж от года до трех лет», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на исследовательский центр hh.ru. Ранее тюменский ресторан «Сыроварня» выставил объявление о наборе официантов на зарплату от 30 до 300 тысяч рублей. Такие данные приводились в базе областного Центра занятости. Владелица ресторана Лариса Невидайло заявила, что сотрудники Центра занятости ошиблись с цифрами при публикации вакансии.