Глава МИД РФ Лавров обвинил Зеленского в срыве переговоров

02 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Киев саботирует переговоры с РФ о спецоперации так же, как и минские договоренности, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский саботирует переговоры с Россией о спецоперации так же, как и минские договоренности в течение предыдущих восьми лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Слышал, как [Зеленский] сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Также министр отметил, что заявления Зеленского ему «совершенно безразличны». «У него „семь пятниц на неделе“, как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз», — добавил Лавров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский саботирует переговоры с Россией о спецоперации так же, как и минские договоренности в течение предыдущих восьми лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Слышал, как [Зеленский] сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Также министр отметил, что заявления Зеленского ему «совершенно безразличны». «У него „семь пятниц на неделе“, как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз», — добавил Лавров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.