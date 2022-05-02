02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Возле главного кладбища Тюмени образовалась километровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, пешеходный переход, машины, пробка, дорожный знак, трафик, автомобили, автотранспорт
Возле Червишевского кладбища — пробка Фото:

На Червишевском тракте Тюмени, недалеко от главного городского кладбища, образовалась многокилометровая пробка. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает плотность дорожного движения на этом участке в максимальные 10 баллов.

«Сегодня Родительский день. Мы поехали с женой, чтобы привести в порядок могилы близких. Но, получилось так, что дорога на погост у нас заняла около полутора часов. Пробка — нереальная. Очень много людей. Червишевский тракт, по сути, просто встал. Скорость движения — минимальная», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения в районе Червишевского тракта местами оценивается в максимальные 10 баллов. «10 баллов — пешком быстрее», — указано на официальном сайте сервиса.

В региональном управлении ГИБДД агентству сообщили, что в указанном районе действительно возникли дорожные заторы. «На Червишевском тракте работают 6 нарядов ДПС, на Верхнем бору — 3 наряда. Они обеспечивают безопасность на дорогах. В случае необходимости, регулируют дорожное движение. Например, если необходимо обеспечить безопасный выезд на трассу. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы рядом с кладбищем люди не бросали машины. Но повлиять на пробки мы не можем: наплыв людей очень большой», — пояснили там агентству.

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На Червишевском тракте Тюмени, недалеко от главного городского кладбища, образовалась многокилометровая пробка. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает плотность дорожного движения на этом участке в максимальные 10 баллов. «Сегодня Родительский день. Мы поехали с женой, чтобы привести в порядок могилы близких. Но, получилось так, что дорога на погост у нас заняла около полутора часов. Пробка — нереальная. Очень много людей. Червишевский тракт, по сути, просто встал. Скорость движения — минимальная», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения в районе Червишевского тракта местами оценивается в максимальные 10 баллов. «10 баллов — пешком быстрее», — указано на официальном сайте сервиса. В региональном управлении ГИБДД агентству сообщили, что в указанном районе действительно возникли дорожные заторы. «На Червишевском тракте работают 6 нарядов ДПС, на Верхнем бору — 3 наряда. Они обеспечивают безопасность на дорогах. В случае необходимости, регулируют дорожное движение. Например, если необходимо обеспечить безопасный выезд на трассу. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы рядом с кладбищем люди не бросали машины. Но повлиять на пробки мы не можем: наплыв людей очень большой», — пояснили там агентству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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