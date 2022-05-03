В Мариуполе заработает поврежденная националистами поликлиника

В Мариуполе начнет работать местная поликлиника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители освобожденного от националистов Мариуполя возвращаются к повседневной жизни. Поликлиника №3 в центре города, которая была повреждена боевиками ВСУ, возобновит работу через неделю. Об этом журналистам рассказала сотрудница медучреждения.

«Мы готовим больницу к открытию через неделю, пока будет работать только первый этаж. Среди специалистов будут терапевт, стоматолог, хирург-травматолог, эндокринолог, детский пульмонолог, невролог», — передает слова медика РИА «Новости».

Она добавила, что прием пациентов будут вести местные врачи. Сообщается, что в результате обстрелов в поликлинике оказались выбиты почти все стекла, как минимум один снаряд попал в стену здания.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе удалось расчистить от завалов практически все улицы. Народная милиция ДНР докладывала, что город возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников. В конце февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. При этом ежедневно производится эвакуация гражданского населения. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек.

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