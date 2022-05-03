В США бизнес обяжут раскрывать убытки из-за событий на Украине

04 мая 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

В США захотели обязать компании раскрывать потери из-за ситуации на Украине Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что, вероятно, американские компании могут обязать отчитываться о влиянии ситуации на Украине на их деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства. «‎В соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, компании могут иметь обязательства по раскрытию информации о прямом или косвенном воздействием, оказанным на их бизнес в связи с действиями России на Украине, а также международной реакцией на это», — говорится в опубликованном заявлении SEC. Бизнес, в частности, могут обязать отчитываться о зависимости их деятельности от России, Белоруссии или Украины, а также раскрывать данные о юридических или регулятивных неопределенностях, которые связаны с работой на российском или белорусском рынках. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, российский рынок начали массово покидать иностранные компании. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности в РФ. О возможном уходе заявила американская компания Procter&Gamble. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. В свою очередь, Госдума в мае в первом чтении намерена принять законопроект депутатов «Единой России» о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими российский рынок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что, вероятно, американские компании могут обязать отчитываться о влиянии ситуации на Украине на их деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства. «‎В соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, компании могут иметь обязательства по раскрытию информации о прямом или косвенном воздействием, оказанным на их бизнес в связи с действиями России на Украине, а также международной реакцией на это», — говорится в опубликованном заявлении SEC. Бизнес, в частности, могут обязать отчитываться о зависимости их деятельности от России, Белоруссии или Украины, а также раскрывать данные о юридических или регулятивных неопределенностях, которые связаны с работой на российском или белорусском рынках. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, российский рынок начали массово покидать иностранные компании. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности в РФ. О возможном уходе заявила американская компания Procter&Gamble. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. В свою очередь, Госдума в мае в первом чтении намерена принять законопроект депутатов «Единой России» о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими российский рынок.