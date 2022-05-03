Курганского депутата заставили платить за оскорбление

Общественнику из Шадринска Александру Андрюкову депутат должен выплатить 3 000 рублей за публичное оскорбление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Шадринской городской думы Анатолий Педошенко должен заплатить за публичное оскорбление общественника Александра Андрюкова компенсацию морального вреда — 3 тысячи рублей. Такое решение принял районный суд. Депутаты гордумы наказывать коллегу отказались, сообщил Андрюков.

«Шадринский районный суд принял решение взыскать с депутата Анатолия Педошенко компенсацию морального вреда за публичное оскорбление. Решение суда вступило в силу. Я обратился в комиссию по депутатской этике гордумы с просьбой признать факт нарушения и принять меры воздействия на Педошенко (порицание, принуждение к публичному извинению). Но депутаты просьбу отклонили. На комиссии было заявлено, что Педошенко допустил оскорбление вне исполнения своих депутатских полномочий. Я с этим не согласен. Сам депутат на комиссию не явился», — рассказал URA.RU Александр Андрюков.

По словам общественника, он намерен подать в суд на преподавателя ШГПУ, который ранее признал высказывание Педошенко неоскорбительным. Из-за чего срок привлечения к ответственности депутата по оскорблению истек. Вторая экспертиза признала выражение непристойным и оскорбительным, то есть унижающим честь и достоинство человека.

URA.RU писало, что инцидент произошел вечером 23 мая 2021 года на территории кафе в Шадринске. Депутат Анатолий Педошенко публично высказал оскорбление в адрес Андрюкова (о резком запахе фекалий) и показал средний палец. Педошенко ответил URA.RU, что не понимает, за что от него требуют извинений. «Я на тот момент, действительно, почувствовал резкий запах, о чем и сказал. Весь конфликт высосан из пальца, Андрюков пиарится на этом деле», — сказал Педошенко ранее. Первая лингвистическая экспертиза, проведенная преподавателем ШГПУ, в высказывании депутата нечего оскорбительного не нашла.

Вторая экспертиза признала выражения депутата Шадринской гордумы в адрес общественника оскорбительными фото: Александр Андрюков

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