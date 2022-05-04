Некоторым странам ЕС позволят дальше покупать нефть у РФ

04 мая 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Странам Евросоюза, которые сильно зависят от российской нефти, могут разрешить продолжать сотрудничество с Россией. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге. «Мы предложили учесть особую ситуацию государств ЕС. Некоторые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти», — передает ТАСС слова Мамера. По его словам, исключения могут коснуться Венгрии и Словакии. «Они не находятся на побережье и сильно зависят от российского трубопроводного газа, что требует особого внимания», — подытожил он. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок энергоносителей из РФ. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС.