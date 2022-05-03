На Тюмень движется опасное облако

Вредное облако накроет город к 20:00, и рассеется через несколько часов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Облако частиц, несущих опасность для людей с хроническими заболеваниями, накроет Тюмень в районе 20:00 4 мая. Об этом свидетельствуют данные о прогнозируемом загрязнении воздуха метеосервиса «Вентускай».

«4 мая, с 20:00 до 23:00. Тюмень: превышение содержания РМ2.5 (мелкодисперсные частицы — прим. URA.RU). Индекс качества воздуха — „нездоровый для чувствительных групп населения“», — такие данные приводит сервис «Вентускай».

Согласно рекомендациям метеорологов, при подобном уровне загрязнения воздуха в зоне риска находятся люди, испытывающие проблемы со здоровьем. К примеру, страдающие астмой. Однако и здоровым взрослым и детям следует ограничить пребывание на улице.

Облако опасных мелкодисперсных частиц движется на Тюмень со стороны Кургана. Как ранее писало агентство, в соседней области в настоящее время наблюдаются самые крупные лесные пожары в России.