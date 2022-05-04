Спецслужбы Украины вербовали поляков для разведки в Приднестровье

05 мая 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Украина вербовала Поляков для работы в Приднестровье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Служба внешней разведки Украины (СВРУ) с использованием агентуры из числа поляков получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых ведомствах. «Служба внешней разведки Украины, начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на данные, полученные российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах. По его словам, таким образом разведка Киева на регулярной основе получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призывал атаковать регион. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что если Молдавия обратится с просьбой взять под контроль Приднестровье, Киев готов это сделать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) с использованием агентуры из числа поляков получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых ведомствах. «Служба внешней разведки Украины, начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на данные, полученные российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах. По его словам, таким образом разведка Киева на регулярной основе получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призывал атаковать регион. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что если Молдавия обратится с просьбой взять под контроль Приднестровье, Киев готов это сделать.