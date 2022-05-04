В День Победы тюменские автобусы изменят маршрут

Общественный транспорт Тюмени будет объезжать закрытые для проезда улицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

9 мая из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, общественный транспорт Тюмени будет работать по измененным маршрутам. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Ранее агентство писало о том, что 9 мая центральные улицы города будут частично закрыты для движения автомобилей.

«В связи с проведением культурно-массовых, спортивных мероприятий общественный транспорт будет осуществлять движение на следующих участках автомобильных дорог: с 4 до 17 часов 9 мая — по ул. Республики на участке от ул. Мельникайте до ул. Ямской, ул. Ямской на участке от ул. Республики до ул. Казанской, ул. Казанской от ул. Ямской до ул. Луначарского, ул. Луначарского от ул. Казанской до ул. Республики, ул. Ленина от ул. Республики до ул. Мориса Тореза, ул. Мориса Тореза от ул. Ленина до ул. Республики», — указано на официальном сайте тюменской мэрии.

Кроме этого, с 6 часов утра 9 мая до 2 часов ночи 10 мая общественный транспорт Тюмени будет объезжать закрытые для проезда участки по ул. Республики на участке от ул. Перекопской до ул. Ямской, ул. Ямской на участке от ул. Республики до ул. Казанской, ул. Казанской от ул. Ямской до ул. Луначарского, ул. Луначарского от ул. Казанской до ул. Республики, ул. Ленина от ул. Республики до ул. Перекопской.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало о том, что из-за репетиций Парада Победы в Тюмени частично перекроют дорожное движение в центре города.

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