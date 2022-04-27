27 апреля 2022

В Тюмени будут перекрыты дороги на 9 мая. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт, жби, путепровод жби
Для объезда власти рекомендуют использовать улицы 50 лет Октября, Герцена, Осипенко и Комсомольскую Фото:

В честь празднования Дня Победы в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«В связи с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет прекращено движение транспортных средств 09.05.2022 и 10.05.2022. На период проведения мероприятий на указанных улицах вводится зона с запретом парковки. Схемы объезда: улица 50 лет Октября, улица Герцена, улица Комсомольская, улица Осипенко», — сообщает пресс-служба.

Движение будет прекращено на следующих участках:

с 04 часов до 17 часов 9.05.2022

  • По улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской;
  • По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;
  • По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
  • По улице Луначарского от Казанской до Республики;
  • По улице Ленина от улицы Республики до улицы Мориса Тореза;
  • По улице Мориса Тореза от Ленина до Республики.

с 04 часов 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022

  • По улице Республики на участке от Перекопской до Ямской;
  • По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;
  • По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
  • По улице Луначарского от Казанской до Республики;
  • По улице Ленина от Республики до Перекопской.

с 06 часов до 23 часов 09.05.2022

  • По улице Механической на участке от улицы Максима Горького до 27 дома по улице Механической.

с 21 часа 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022

  • По улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской;
  • По улице Ямской на участке от Республики до Казанской;
  • По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
  • По улице Луначарского от Казанской до Республики;
  • По улице Ленина от Республики до Перекопской;
  • По улице Береговой на участке от улицы Щербакова до Поперечной;
  • По улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной;
  • По улице Поперечной на участке от Береговой до улицы Заозерной.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в центре Тюмени перекроют несколько улиц. Причиной перекрытия станет проведение торжественных мероприятий.

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В честь празднования Дня Победы в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «В связи с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет прекращено движение транспортных средств 09.05.2022 и 10.05.2022. На период проведения мероприятий на указанных улицах вводится зона с запретом парковки. Схемы объезда: улица 50 лет Октября, улица Герцена, улица Комсомольская, улица Осипенко», — сообщает пресс-служба. Движение будет прекращено на следующих участках: с 04 часов до 17 часов 9.05.2022 с 04 часов 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022 с 06 часов до 23 часов 09.05.2022 с 21 часа 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022 Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в центре Тюмени перекроют несколько улиц. Причиной перекрытия станет проведение торжественных мероприятий.
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