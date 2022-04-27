Для объезда власти рекомендуют использовать улицы 50 лет Октября, Герцена, Осипенко и Комсомольскую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В честь празднования Дня Победы в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«В связи с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет прекращено движение транспортных средств 09.05.2022 и 10.05.2022. На период проведения мероприятий на указанных улицах вводится зона с запретом парковки. Схемы объезда: улица 50 лет Октября, улица Герцена, улица Комсомольская, улица Осипенко», — сообщает пресс-служба.

Движение будет прекращено на следующих участках:

с 04 часов до 17 часов 9.05.2022

По улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской;

По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;

По улице Казанской от Ямской до Луначарского;

По улице Луначарского от Казанской до Республики;

По улице Ленина от улицы Республики до улицы Мориса Тореза;

По улице Мориса Тореза от Ленина до Республики.

с 04 часов 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022

По улице Республики на участке от Перекопской до Ямской;

По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;

По улице Казанской от Ямской до Луначарского;

По улице Луначарского от Казанской до Республики;

По улице Ленина от Республики до Перекопской.

с 06 часов до 23 часов 09.05.2022

По улице Механической на участке от улицы Максима Горького до 27 дома по улице Механической.

с 21 часа 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022

По улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской;

По улице Ямской на участке от Республики до Казанской;

По улице Казанской от Ямской до Луначарского;

По улице Луначарского от Казанской до Республики;

По улице Ленина от Республики до Перекопской;

По улице Береговой на участке от улицы Щербакова до Поперечной;

По улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной;

По улице Поперечной на участке от Береговой до улицы Заозерной.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в центре Тюмени перекроют несколько улиц. Причиной перекрытия станет проведение торжественных мероприятий.

Группа администрации Тюмени в социальной сети «Вконтакте»

Группа администрации Тюмени в социальной сети «Вконтакте»

Группа администрации Тюмени в социальной сети «Вконтакте»