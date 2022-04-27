В честь празднования Дня Победы в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«В связи с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет прекращено движение транспортных средств 09.05.2022 и 10.05.2022. На период проведения мероприятий на указанных улицах вводится зона с запретом парковки. Схемы объезда: улица 50 лет Октября, улица Герцена, улица Комсомольская, улица Осипенко», — сообщает пресс-служба.
Движение будет прекращено на следующих участках:
с 04 часов до 17 часов 9.05.2022
- По улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской;
- По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;
- По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
- По улице Луначарского от Казанской до Республики;
- По улице Ленина от улицы Республики до улицы Мориса Тореза;
- По улице Мориса Тореза от Ленина до Республики.
с 04 часов 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022
- По улице Республики на участке от Перекопской до Ямской;
- По улице Ямской на участке от Республики до улицы Казанской;
- По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
- По улице Луначарского от Казанской до Республики;
- По улице Ленина от Республики до Перекопской.
с 06 часов до 23 часов 09.05.2022
- По улице Механической на участке от улицы Максима Горького до 27 дома по улице Механической.
с 21 часа 09.05.2022 до 02 часов 10.05.2022
- По улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской;
- По улице Ямской на участке от Республики до Казанской;
- По улице Казанской от Ямской до Луначарского;
- По улице Луначарского от Казанской до Республики;
- По улице Ленина от Республики до Перекопской;
- По улице Береговой на участке от улицы Щербакова до Поперечной;
- По улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной;
- По улице Поперечной на участке от Береговой до улицы Заозерной.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в центре Тюмени перекроют несколько улиц. Причиной перекрытия станет проведение торжественных мероприятий.
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