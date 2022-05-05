Курганские власти раскритиковали работу федеральной структуры. Видео

У представителей областного правительства есть претензии к состоянию дорог Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области у проверяющих появились претензии к содержанию и ремонту трасс, за которые отвечает ФКУ Упрдор «Южный Урал». Об этом сообщил замгубернатора Курганской области Константин Малышев.

«Подрядчики Управления автомобильных дорог "Южный Урал", которые обслуживают федеральные трассы, <...> тоже не являются примером чистоты и порядка и также их содержания. Те же самые неотмытые шумовые краны, барьерные ограждения, перильные ограждения ржавые, сигнальные столбики подлежат замене», — рассказал Малышев в видео, опубликованном в аккаунтах в соцсетях областного правительства.

Он отметил, что претензии есть и к курганским подрядчикам. Малышев сообщил, что проверяющие заметили на обочинах, полосе отвода и за ней есть мусор, который развевает ветром. Он отметил, что курганские подрядчики быстро реагируют на замечания. Замгубернатора добавил, что подрядчики будут исправлять в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что на трассе «Иртыш» в Курганской области к 2025 году планируют расширить более 50 км дороги до до четырех полос. Там же хотят построить два надземных перехода.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».