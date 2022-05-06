Питерские поисковики нашли останки курганского солдата

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Поисковый отряд нашел останки курганского солдата, погибшего в блокадном Ленинграде Фото:

Питерский поисковый отряд нашел останки и смертный медальон курганского солдата Тимофея Худякова, погибшего в блокадном Ленинграде. Сейчас идет поиск родственников красноармейца. Об этом сообщает официальная группа «Администрация Катайского района» в социальной сети «ВКонтакте»

«Представителями поисковых отрядов и общественных объединений ведется розыск родственников погибшего в бою в 1942 году красноармейца Худякова Тимофея Петровича 1899 года рождения, уроженца д. Камышино или д. Анчугово Верхтеченской волости Шадринского уезда — ныне Катайского района Курганской области», — говорится в группе.

Перед войной семья солдата, в том числе его жена Худякова (Шипицына) Аграфена Александровна, проживала в Камышевском сельсовете (д.Камышино или д. Анчугово) — тогда Уксянского района Челябинской области.

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Питерский поисковый отряд нашел останки и смертный медальон курганского солдата Тимофея Худякова, погибшего в блокадном Ленинграде. Сейчас идет поиск родственников красноармейца. Об этом сообщает официальная группа «Администрация Катайского района» в социальной сети «ВКонтакте» «Представителями поисковых отрядов и общественных объединений ведется розыск родственников погибшего в бою в 1942 году красноармейца Худякова Тимофея Петровича 1899 года рождения, уроженца д. Камышино или д. Анчугово Верхтеченской волости Шадринского уезда — ныне Катайского района Курганской области», — говорится в группе. Перед войной семья солдата, в том числе его жена Худякова (Шипицына) Аграфена Александровна, проживала в Камышевском сельсовете (д.Камышино или д. Анчугово) — тогда Уксянского района Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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