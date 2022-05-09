В заречном микрорайоне Тюмени горит жилой дом. Информация о пожаре была опубликована очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Район улицы Бийской, напротив ЖК „Салют“. Сначала загорелось дерево на глазах и ветром моментально начало разносить. Уже горит дом», — пишет анонимный автор поста.
Тюменцы в комментариях делятся фотографиями пожара и переживают за жителей дома. «Причем неплохо так разгорелось», — написал Костя Галеев. В ГУ МЧС России по Тюменской области на звонок агентства для получения комментария не ответили.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Также губернатор Александр Моор призвал жителей не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.
Фото: паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
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В заречном микрорайоне Тюмени горит жилой дом. Информация о пожаре была опубликована очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Район улицы Бийской, напротив ЖК „Салют“. Сначала загорелось дерево на глазах и ветром моментально начало разносить. Уже горит дом», — пишет анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях делятся фотографиями пожара и переживают за жителей дома. «Причем неплохо так разгорелось», — написал Костя Галеев. В ГУ МЧС России по Тюменской области на звонок агентства для получения комментария не ответили. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Также губернатор Александр Моор призвал жителей не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.