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В Тюмени горит жилой дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пожарный, деревянный дом, пожар, горящий дом
Дом горит в заречном микрорайоне Тюмени (архивное фото) Фото:

В заречном микрорайоне Тюмени горит жилой дом. Информация о пожаре была опубликована очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Район улицы Бийской, напротив ЖК „Салют“. Сначала загорелось дерево на глазах и ветром моментально начало разносить. Уже горит дом», — пишет анонимный автор поста.

Тюменцы в комментариях делятся фотографиями пожара и переживают за жителей дома. «Причем неплохо так разгорелось», — написал Костя Галеев. В ГУ МЧС России по Тюменской области на звонок агентства для получения комментария не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Также губернатор Александр Моор призвал жителей не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.

Фото:

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В заречном микрорайоне Тюмени горит жилой дом. Информация о пожаре была опубликована очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Район улицы Бийской, напротив ЖК „Салют“. Сначала загорелось дерево на глазах и ветром моментально начало разносить. Уже горит дом», — пишет анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях делятся фотографиями пожара и переживают за жителей дома. «Причем неплохо так разгорелось», — написал Костя Галеев. В ГУ МЧС России по Тюменской области на звонок агентства для получения комментария не ответили. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Также губернатор Александр Моор призвал жителей не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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