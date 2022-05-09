Дом горит в заречном микрорайоне Тюмени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В заречном микрорайоне Тюмени горит жилой дом. Информация о пожаре была опубликована очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Район улицы Бийской, напротив ЖК „Салют“. Сначала загорелось дерево на глазах и ветром моментально начало разносить. Уже горит дом», — пишет анонимный автор поста.

Тюменцы в комментариях делятся фотографиями пожара и переживают за жителей дома. «Причем неплохо так разгорелось», — написал Костя Галеев. В ГУ МЧС России по Тюменской области на звонок агентства для получения комментария не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Также губернатор Александр Моор призвал жителей не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»