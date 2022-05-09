Российской певице Zivert на концерте понравился лозунг курганских хоккеистов Фото: официальная страница Zivert в соцсети «ВКонтакте»

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) оценила курганский лозунг во время своего концерта в ледовом дворце имени Парышева, который прошел 8 мая в Кургане. На протяжении всего выступления артистку мотивировали слова из хоккейной кричалки.

«Напротив меня на стене прекрасная надпись. Я пою, и она, как лозунг. Курган же считается Зауральем да? Там написано надо мной: „Зауралье вперед!“ Это прикольно!» — сказала на видео Zivert. Курганские фанаты были в бурном восторге от такой реакции любимой исполнительницы.

Ранее URA.RU писало о том, что рок-группа ДДТ отказались выступать в Кургане. Концерт должен был состояться 11 мая. Лидер рок-группы Юрий Шевчук сказал, что в настоящее время они отменили все концерты на Урале из-за ситуации в стране. Некоторые курганцы столкнулись с проблемами при сдаче билетов на отмененный концерт, которые они покупали более двух лет назад.