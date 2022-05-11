Источник: в Кремле сменится куратор Свердловской области

Назначение врио кировского губернатора скажется на Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации президента РФ в скором времени будет назначен новый куратор Свердловской области. Как сообщил URA.RU инсайдер во власти, прежде эту позицию занимал кремлевский чиновник Александр Соколов, которого 10 мая назначили исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

«Соколов [до последнего времени] был куратором Свердловской области от администрации президента. Кто его сменит — пока сложно сказать», — рассказал собеседник агентства. Инсайдер не исключил, что свою роль в назначении нового куратора сыграет кто-то из чиновников Кремля с уральским бэкграундом. Своих людей могут посоветовать уроженец Нижнего Тагила, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин или бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода», ныне замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Соколов работал в Кремле с 2017 года будучи референтом управления по обеспечению деятельности Госсовета. До этого несколько лет он служил во власти родной для себя Костромской области. 10 мая президент РФ Владимир Путин назначил Соколова врио губернатора Кировской области — перед этим в отставку подал глава региона Игорь Васильев.

Васильев — не единственный губернатор, уволившийся 10 мая. Всего за день посты покинули главы еще четырех регионов: Томской, Саратовской, Рязанской областей и республики Марий Эл. Среди отставников не оказалось свердловского губернатора Евгения Куйвашева, у которого в этом году истекают полномочия. Собеседники URA.RU в политкругах считают это подтверждением того, что Куйвашев выдвинется на новый срок.

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