10 мая 2022
09 мая 2022

Власти ЯНАО хотят забрать у малоимущих право выбора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Власти ЯНАО разработали законопроект, забирающий у малоимущих право выбора Фото:

Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане в ЯНАО не смогут выбирать, как получать соцподдержку — в виде выплаты или непосредственно необходимыми товарами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона.

«Законопроектом конкретизируется механизм реализации права малоимущих семей и одиноко проживающих граждан на государственную соцпомощь только в денежном выражении. Ранее у граждан был выбор — получать соцвыплату или поддержку в натуральном виде (топливо, медикаменты, продукты питания и другое)», — говорится в пояснении пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова к документу.

Такое решение объясняется тем, что денежное пособие пользовалась у ямальцев большей популярностью, поскольку предоставляемые товары не удовлетворяли потребности малоимущих. «Натуральная помощь в денежном выражении позволила гражданам самостоятельно приобретать товары исходя из собственных предпочтений», — поясняет пресс-служба.

Ранее власти ЯНАО также внесли изменения в выплаты для приемных семей и детских домов. Им увеличили размер соцподдержки.

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Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане в ЯНАО не смогут выбирать, как получать соцподдержку — в виде выплаты или непосредственно необходимыми товарами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона. «Законопроектом конкретизируется механизм реализации права малоимущих семей и одиноко проживающих граждан на государственную соцпомощь только в денежном выражении. Ранее у граждан был выбор — получать соцвыплату или поддержку в натуральном виде (топливо, медикаменты, продукты питания и другое)», — говорится в пояснении пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова к документу. Такое решение объясняется тем, что денежное пособие пользовалась у ямальцев большей популярностью, поскольку предоставляемые товары не удовлетворяли потребности малоимущих. «Натуральная помощь в денежном выражении позволила гражданам самостоятельно приобретать товары исходя из собственных предпочтений», — поясняет пресс-служба. Ранее власти ЯНАО также внесли изменения в выплаты для приемных семей и детских домов. Им увеличили размер соцподдержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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