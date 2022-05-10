Власти ЯНАО хотят забрать у малоимущих право выбора

Власти ЯНАО разработали законопроект, забирающий у малоимущих право выбора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане в ЯНАО не смогут выбирать, как получать соцподдержку — в виде выплаты или непосредственно необходимыми товарами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона.

«Законопроектом конкретизируется механизм реализации права малоимущих семей и одиноко проживающих граждан на государственную соцпомощь только в денежном выражении. Ранее у граждан был выбор — получать соцвыплату или поддержку в натуральном виде (топливо, медикаменты, продукты питания и другое)», — говорится в пояснении пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова к документу.

Такое решение объясняется тем, что денежное пособие пользовалась у ямальцев большей популярностью, поскольку предоставляемые товары не удовлетворяли потребности малоимущих. «Натуральная помощь в денежном выражении позволила гражданам самостоятельно приобретать товары исходя из собственных предпочтений», — поясняет пресс-служба.

Ранее власти ЯНАО также внесли изменения в выплаты для приемных семей и детских домов. Им увеличили размер соцподдержки.