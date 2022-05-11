11 мая 2022

Рабочим курганского завода отменили выходной ради гособоронзаказа

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Курганмашзавод перенес выходной для того, чтобы выполнить гособоронзаказ в установленные сроки Фото:

На курганском машиностроительном заводе всем сотрудникам придется выйти на работу в выходной для того, чтобы выполнить гособоронзаказ в установленные сроки. Приказ об изменении графика выложили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте»

«Перенести в 2022 году для всего персонала предприятия ранее установленный графиком рабочий день с субботы 29 октября на субботу 14 мая. Заместителю исполнительного директора по ЭБиР Мочалкину А.П. обеспечить 14 мая свободный проход через проходные ПАО „Курганмашзавод“»? — говорится в документе. Приказ подписан и. о. исполнительного директора предприятия Романом Хромовым. В пресс-службе Курганмашзавода на запрос редакции ответили, что изменения в графике идут по плану.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники курганского оборонного завода ушли на десятидневные каникулы. Заводчане отдыхали с 1 по 10 мая. Инсайдеры сообщали, что несмотря на длинные выходные, гособоронзаказ выполняется в срок. Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в рамках рабочей встречи с руководителями предприятий оборонном-промышленного комплекса обсудил заказ для армии с представителем Курганмашзавода Романом Хромовым. В апреле предприятие отправило Министерству обороны РФ эшелон с бронетехникой.

На предприятии «Курганмашзавод» работникам перенесли выходной, чтобы успеть выполнить гособоронзаказ

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На курганском машиностроительном заводе всем сотрудникам придется выйти на работу в выходной для того, чтобы выполнить гособоронзаказ в установленные сроки. Приказ об изменении графика выложили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» «Перенести в 2022 году для всего персонала предприятия ранее установленный графиком рабочий день с субботы 29 октября на субботу 14 мая. Заместителю исполнительного директора по ЭБиР Мочалкину А.П. обеспечить 14 мая свободный проход через проходные ПАО „Курганмашзавод“»? — говорится в документе. Приказ подписан и. о. исполнительного директора предприятия Романом Хромовым. В пресс-службе Курганмашзавода на запрос редакции ответили, что изменения в графике идут по плану. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники курганского оборонного завода ушли на десятидневные каникулы. Заводчане отдыхали с 1 по 10 мая. Инсайдеры сообщали, что несмотря на длинные выходные, гособоронзаказ выполняется в срок. Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в рамках рабочей встречи с руководителями предприятий оборонном-промышленного комплекса обсудил заказ для армии с представителем Курганмашзавода Романом Хромовым. В апреле предприятие отправило Министерству обороны РФ эшелон с бронетехникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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