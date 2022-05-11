Рабочим курганского завода отменили выходной ради гособоронзаказа

Курганмашзавод перенес выходной для того, чтобы выполнить гособоронзаказ в установленные сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском машиностроительном заводе всем сотрудникам придется выйти на работу в выходной для того, чтобы выполнить гособоронзаказ в установленные сроки. Приказ об изменении графика выложили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте»

«Перенести в 2022 году для всего персонала предприятия ранее установленный графиком рабочий день с субботы 29 октября на субботу 14 мая. Заместителю исполнительного директора по ЭБиР Мочалкину А.П. обеспечить 14 мая свободный проход через проходные ПАО „Курганмашзавод“»? — говорится в документе. Приказ подписан и. о. исполнительного директора предприятия Романом Хромовым. В пресс-службе Курганмашзавода на запрос редакции ответили, что изменения в графике идут по плану.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники курганского оборонного завода ушли на десятидневные каникулы. Заводчане отдыхали с 1 по 10 мая. Инсайдеры сообщали, что несмотря на длинные выходные, гособоронзаказ выполняется в срок. Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в рамках рабочей встречи с руководителями предприятий оборонном-промышленного комплекса обсудил заказ для армии с представителем Курганмашзавода Романом Хромовым. В апреле предприятие отправило Министерству обороны РФ эшелон с бронетехникой.

На предприятии «Курганмашзавод» работникам перенесли выходной, чтобы успеть выполнить гособоронзаказ Фото из группы «Kurgan_zavod_life» социальной сети «ВКонтакте»