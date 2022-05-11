Мертвую рыбу обнаружили на берегу карьера в районе ДОКа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбак из Тюмени обнаружил на территории города обводненный карьер, в котором, по его мнению, отравили рыбу. Видео с места происшествия мужчина разместил в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Карьер в районе ДОКа (микрорайон в Тюмени — прим. URA.RU). Буквально на каждом метре вот такие „мамаши“ лежат. Судак, килограмма на два точно. Столько рыбы сдохло, мама не горюй! Вроде и „яма“ хорошая, что случилось — фиг его знает. Может, траванули чем-то», — ролик с таким содержанием выложил один из тюменских рыбаков.

На видео можно заметить мертвых рыб, которые лежат на берегу водоема. При этом сам рыбак отмечает, что зимой проблем с ловлей в этом месте не было.

URA.RU направило запрос в Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области в двух озерах запретили рыбалку из-за возбудителя гаффской болезни. Рыба в водоемах заражена и смертельно опасна для человека.