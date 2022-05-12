Венгрия заставила Евросоюз пересмотреть сроки эмбарго на нефть РФ

13 мая 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе допускают отсрочку эмбарго на российскую нефть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд стран Евросоюза допускают возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти, если им не удастся добиться поддержки эмбарго со стороны Венгрии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго», — говорится в статье. Стороны могут достигнуть соглашения 16 мая на встрече глав МИД ЕС. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Евросоюза об отказе от российских энергоресурсов связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, о своем исключении из эмбарго на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС. По информации СМИ, Еврокомиссия готова подкупить Венгрию, предложив ей финансовые компенсации, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Ряд стран Евросоюза допускают возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти, если им не удастся добиться поддержки эмбарго со стороны Венгрии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго», — говорится в статье. Стороны могут достигнуть соглашения 16 мая на встрече глав МИД ЕС. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Евросоюза об отказе от российских энергоресурсов связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, о своем исключении из эмбарго на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС. По информации СМИ, Еврокомиссия готова подкупить Венгрию, предложив ей финансовые компенсации, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России.