СМИ: ЕС хочет подкупить Венгрию ради поддержки санкций против РФ

Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico.
Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ.
Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть «красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT.
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Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico. Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть « красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT.