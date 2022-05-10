СМИ: ЕС хочет подкупить Венгрию ради поддержки санкций против РФ

11 мая 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Евросоюз готов выплатить Венгрии компенсации за поддержку санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico. Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть « красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico. Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть « красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT.