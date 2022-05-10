10 мая 2022

СМИ: ЕС хочет подкупить Венгрию ради поддержки санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт временной изоляции отработанного топлива PURAM и АЭС
Евросоюз готов выплатить Венгрии компенсации за поддержку санкций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico.

Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ.

Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть « красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Еврокомиссия готова предложить Венгрии финансовые компенсации ради того, чтобы она поддержала шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в статье европейской газеты Politico. Три неназванных европейских чиновника рассказали газете, что Венгрии могут быть направлены деньги в рамках новой энергетической стратегии блока. Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Виктора Орбана «подписаться» под шестым пакетом антироссийских санкций ЕС и ввести эмбарго на поставки нефти из РФ. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Агентство Bloomberg писало, что ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от российской нефти. Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть « красной чертой» для Венгрии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его решение мужественным шагом, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...