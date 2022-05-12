В ЯНАО умер известный политик-абориген

В ЯНАО скончался экс-депутат законодательного собрания ЯНАО и бывший президент ассоциации «Ямал Потомкам!» Александ Евай. Об этом сообщается в telegram-канале окружного заксобрания. «Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Вадетовичва Евай по поводу его безвременного ухода. Это тяжелая потеря для всего Ямала», — говорится в сообщении. Александр Евай был депутатом окружного парламента трех созывов. Законодательное собрание высоко ценит его работу и вклад в развитие ЯНАО.