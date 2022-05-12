12 мая 2022

В ЯНАО умер известный политик-абориген

© Служба новостей «URA.RU»
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Умер экс-депутат законодательного собрания ЯНАО Фото:

В ЯНАО скончался экс-депутат законодательного собрания ЯНАО и бывший президент ассоциации «Ямал Потомкам!» Александ Евай. Об этом сообщается в telegram-канале окружного заксобрания.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Вадетовичва Евай по поводу его безвременного ухода. Это тяжелая потеря для всего Ямала», — говорится в сообщении.

Александр Евай был депутатом окружного парламента трех созывов. Законодательное собрание высоко ценит его работу и вклад в развитие ЯНАО.

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В ЯНАО скончался экс-депутат законодательного собрания ЯНАО и бывший президент ассоциации «Ямал Потомкам!» Александ Евай. Об этом сообщается в telegram-канале окружного заксобрания. «Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Вадетовичва Евай по поводу его безвременного ухода. Это тяжелая потеря для всего Ямала», — говорится в сообщении. Александр Евай был депутатом окружного парламента трех созывов. Законодательное собрание высоко ценит его работу и вклад в развитие ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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