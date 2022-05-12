В Кургане священник благословил казаков, которые едут на Украину

У кафедрального собора Александра Невского благословили курганских казаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский священник Владимир Лобов благословил 11 человек, которые отправляются на Украину. Информация об этом опубликована на официальном сайте курганской епархии.

«Клирик кафедрального собора святого Александра Невского Владимир Лобов благословил жителей Курганской области, отправляющихся на Украину для несения службы в казачьих подразделения», — указано в сообщении епархии. Свои напутствия казакам дал священник: «Прошу вас, оставайтесь христианами, во что бы то ни стало, и Господь будет с вами». Атаман Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев сообщил, что необходимые для поездки вещи им выделило правительство региона.

Ранее URA.RU писало, что 5 мая из Кургана отравился специальный вагон с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой республик. Отправка груза прошла в рамках всероссийской акции «Поезд добра».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на вынужденные меры для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Священник благословил курганцев, которые едут на Украину Фото: официальный сайт курганской епархии