ГД: Конституция позволяет принять в состав РФ другую страну

В состав России может войти субъект, находящийся в составе другого государства, заявил Даниил Бессарабов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские законы разрешают принять в состав РФ другое государство или субъект, принадлежащий другой стране. Чтобы это сделать, нужно составить и подписать соответствующие документы, заявил первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Конституция РФ предусматривает возможность принятия в Россию нового субъекта, но осуществляется это в соответствии с федеральным конституционным законом. Указывается, что может быть принято иностранное государство или его часть», — отметил он в беседе с ТАСС.

Бессарабов пояснил, что для этого нужно согласие России и субъекта, который хочет войти в ее состав. Вопрос входит в компетенцию президента России.

Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации страны началась с 24 февраля. Главная ее цель — защитить мирное население от обстрелов ВСУ и нацбатов. Военные РФ уже взяли под контроль Херсонскую область, и после этого на разных уровнях власти стали появляться разговоры о вхождении региона в состав РФ. В Совете Федерации прокомментировали данную ситуацию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что решение о вхождении Херсонской области в состав РФ должны принимать жители региона. Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России после того, как завершатся все происходящие интеграционные процессы, добавляет телеканал 360. До конца этого года они подготовят необходимую законодательную базу, отмечает Vse42.Ru.

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