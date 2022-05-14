Экс-мэр Екатеринбурга высказался о «Евровидении»

После завершения «Евровидения-2022» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался о конкурсе, назвав его не музыкальным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.
«Евровидение» — не совсем музыкальный конкурс. Это отличный инструмент опроса общественного мнения в европейском масштабе», — говорится в сообщении.
В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Эту победу раскритиковали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвавшая выступление украинской группы «брейк-дансом с кричалками», продюсер Иосиф Пригожин, назвавший конкурс политическим, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сравнивший Украину с движением BLM.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
После завершения «Евровидения-2022» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался о конкурсе, назвав его не музыкальным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Евровидение» — не совсем музыкальный конкурс. Это отличный инструмент опроса общественного мнения в европейском масштабе», — говорится в сообщении. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Эту победу раскритиковали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвавшая выступление украинской группы «брейк-дансом с кричалками», продюсер Иосиф Пригожин, назвавший конкурс политическим, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сравнивший Украину с движением BLM. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «Евровидение-2023» в Мариуполе. Песню Украины запретили для прослушивания россиянам.