14 мая 2022

Экс-мэр Екатеринбурга высказался о «Евровидении»

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Политик высказал свое отношение к конкурсу Фото:

После завершения «Евровидения-2022» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался о конкурсе, назвав его не музыкальным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Евровидение» — не совсем музыкальный конкурс. Это отличный инструмент опроса общественного мнения в европейском масштабе», — говорится в сообщении.

В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Эту победу раскритиковали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвавшая выступление украинской группы «брейк-дансом с кричалками», продюсер Иосиф Пригожин, назвавший конкурс политическим, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сравнивший Украину с движением BLM.

Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «Евровидение-2023» в Мариуполе. Песню Украины запретили для прослушивания россиянам.

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После завершения «Евровидения-2022» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался о конкурсе, назвав его не музыкальным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Евровидение» — не совсем музыкальный конкурс. Это отличный инструмент опроса общественного мнения в европейском масштабе», — говорится в сообщении. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Эту победу раскритиковали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвавшая выступление украинской группы «брейк-дансом с кричалками», продюсер Иосиф Пригожин, назвавший конкурс политическим, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сравнивший Украину с движением BLM. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «Евровидение-2023» в Мариуполе. Песню Украины запретили для прослушивания россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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