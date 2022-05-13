13 мая 2022
12 мая 2022

В ЯНАО полуголый мужчина напугал жителей. «У парня крыша поехала». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Жителя задержали и передали в руки медиков Фото:

В Губкинском (ЯНАО) мужчина кричал и ходил по улице в районе гостиницы «Сибирь». На кадрах видно, что тело прикрыто только куском ткани, пост с видео опубликован в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«У парня крыша поехала», — указано в публикации. Молодой человек принял наркотик и выпрыгнул из окна первого этажа, уточнил автор. На видео попал момент задержания жителя сотрудниками Росгвардии. Позднее его передали в руки медиков.

Оперативно получить комментарий по происшествию не удалось. В пресс-службы УМВД и Росгвардии ЯНАО URA.RU направило запросы.

Ранее URA.RU сообщало, по Ноябрьску пробежалась голая пара молодых людей. По свидетельству очевидцев, парень и девушка очень напоминают тех, которых ранее видели в другом городе Ямала — Тарко-Сале.

В Губкинском (ЯНАО) мужчина кричал и ходил по улице в районе гостиницы «Сибирь». На кадрах видно, что тело прикрыто только куском ткани, пост с видео опубликован в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «У парня крыша поехала», — указано в публикации. Молодой человек принял наркотик и выпрыгнул из окна первого этажа, уточнил автор. На видео попал момент задержания жителя сотрудниками Росгвардии. Позднее его передали в руки медиков. Оперативно получить комментарий по происшествию не удалось. В пресс-службы УМВД и Росгвардии ЯНАО URA.RU направило запросы. Ранее URA.RU сообщало, по Ноябрьску пробежалась голая пара молодых людей. По свидетельству очевидцев, парень и девушка очень напоминают тех, которых ранее видели в другом городе Ямала — Тарко-Сале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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