Жителя задержали и передали в руки медиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) мужчина кричал и ходил по улице в районе гостиницы «Сибирь». На кадрах видно, что тело прикрыто только куском ткани, пост с видео опубликован в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«У парня крыша поехала», — указано в публикации. Молодой человек принял наркотик и выпрыгнул из окна первого этажа, уточнил автор. На видео попал момент задержания жителя сотрудниками Росгвардии. Позднее его передали в руки медиков.

Оперативно получить комментарий по происшествию не удалось. В пресс-службы УМВД и Росгвардии ЯНАО URA.RU направило запросы.

Ранее URA.RU сообщало, по Ноябрьску пробежалась голая пара молодых людей. По свидетельству очевидцев, парень и девушка очень напоминают тех, которых ранее видели в другом городе Ямала — Тарко-Сале.