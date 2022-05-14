14 мая 2022
13 мая 2022

В тюменском экопарке злой пес вцепился в хаски на глазах у детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Челябинске. Челябинск, оскал, собака, злая собака, клыки, намордник, питбуль
Питбуль напал на хаски в тюменском экопарке Фото:

В тюменском экопарке питбуль без намордника напал на хаски. Ситуация произошла на глазах у детей. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

«Сейчас в экопарке выгуливали питбуля без намордника, он напал на хаски. Это произошло возле детской площадки. Кругом дети», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюмень».

На кадрах видно, как разъяренный питбуль вцепился за ухо хаски. Хозяева пытаются их растащить. Рядом с ними прогуливаются дети.

В комментариях под постом люди недовольны тем, что питбуля выгуливали без намордника в общественном месте и призывают штрафовать за это. «Разве не обязуют выгуливать собак с намордниками? Зачем вообще такую породу заводить, если только не в глуши живешь один. Мог и ребенка за шею схватить. Безответственные люди, поражаюсь», — пишет девушка с ником Red Angel. «Везде без намордника выгуливают, потому что питомец „милашка“. Штрафовать давно пора, мало ли что в голове у собаки происходит. А если бы ребенок попался?» — отмечает Деми.

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В тюменском экопарке питбуль без намордника напал на хаски. Ситуация произошла на глазах у детей. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. «Сейчас в экопарке выгуливали питбуля без намордника, он напал на хаски. Это произошло возле детской площадки. Кругом дети», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюмень». На кадрах видно, как разъяренный питбуль вцепился за ухо хаски. Хозяева пытаются их растащить. Рядом с ними прогуливаются дети. В комментариях под постом люди недовольны тем, что питбуля выгуливали без намордника в общественном месте и призывают штрафовать за это. «Разве не обязуют выгуливать собак с намордниками? Зачем вообще такую породу заводить, если только не в глуши живешь один. Мог и ребенка за шею схватить. Безответственные люди, поражаюсь», — пишет девушка с ником Red Angel. «Везде без намордника выгуливают, потому что питомец „милашка“. Штрафовать давно пора, мало ли что в голове у собаки происходит. А если бы ребенок попался?» — отмечает Деми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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