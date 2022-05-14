Питбуль напал на хаски в тюменском экопарке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменском экопарке питбуль без намордника напал на хаски. Ситуация произошла на глазах у детей. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

«Сейчас в экопарке выгуливали питбуля без намордника, он напал на хаски. Это произошло возле детской площадки. Кругом дети», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюмень».

На кадрах видно, как разъяренный питбуль вцепился за ухо хаски. Хозяева пытаются их растащить. Рядом с ними прогуливаются дети.

В комментариях под постом люди недовольны тем, что питбуля выгуливали без намордника в общественном месте и призывают штрафовать за это. «Разве не обязуют выгуливать собак с намордниками? Зачем вообще такую породу заводить, если только не в глуши живешь один. Мог и ребенка за шею схватить. Безответственные люди, поражаюсь», — пишет девушка с ником Red Angel. «Везде без намордника выгуливают, потому что питомец „милашка“. Штрафовать давно пора, мало ли что в голове у собаки происходит. А если бы ребенок попался?» — отмечает Деми.