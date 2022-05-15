Военный эксперт назвал способ сдержать агрессию НАТО у границ РФ

России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет <…> Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», — поделился мнение Коротченко в беседе с РИА «Новости». Эксперт также предложил оснастить ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» на западном направлении ядерными боезарядами.
По словам Коротченко, обновленная доктрина должна описывать условия, «при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО». Внести изменения необходимо как можно скорее, так как «вопрос стоит о безопасности нашей страны» стоит уже сейчас, заключил эксперт.
18 мая Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сообщалось, что НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что расширение альянса повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах.
России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет <…> Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», — поделился мнение Коротченко в беседе с РИА «Новости». Эксперт также предложил оснастить ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» на западном направлении ядерными боезарядами. По словам Коротченко, обновленная доктрина должна описывать условия, «при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО». Внести изменения необходимо как можно скорее, так как «вопрос стоит о безопасности нашей страны» стоит уже сейчас, заключил эксперт. 18 мая Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сообщалось, что НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что расширение альянса повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах.