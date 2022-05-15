Военный эксперт назвал способ сдержать агрессию НАТО у границ РФ

16 мая 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Эксперт предложил оснастить «Калибры» и «Искандеры» ядерными боезарядами Фото: Анна Майорова © URA.RU России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет <…> Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», — поделился мнение Коротченко в беседе с РИА «Новости». Эксперт также предложил оснастить ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» на западном направлении ядерными боезарядами. По словам Коротченко, обновленная доктрина должна описывать условия, «при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО». Внести изменения необходимо как можно скорее, так как «вопрос стоит о безопасности нашей страны» стоит уже сейчас, заключил эксперт. 18 мая Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сообщалось, что НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что расширение альянса повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет <…> Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», — поделился мнение Коротченко в беседе с РИА «Новости». Эксперт также предложил оснастить ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» на западном направлении ядерными боезарядами. По словам Коротченко, обновленная доктрина должна описывать условия, «при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО». Внести изменения необходимо как можно скорее, так как «вопрос стоит о безопасности нашей страны» стоит уже сейчас, заключил эксперт. 18 мая Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сообщалось, что НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что расширение альянса повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах.