15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Курганец жил в квартире с трупом, который прятал под одеялом

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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Курганца признали виновным в убийстве, растрате и неуплате алиментов (архивное фото) Фото:

Курганский городской суд признал жителя города виновным в убийстве своей знакомой. После совершенного преступления, он продолжал жить в квартире, а труп прятал под одеялом. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры.

«Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и толкнул ее. Женщина упала на диван, и злоумышленник задушил ее», — указано в сообщении надзорного ведомства.

После он остался жить в квартире. Никого к себе не пускал. Труп накрыл одеялом и засыпал средством для чистки раковин. Когда в квартире из-за запаха стало невозможно находиться, сообщил в полицию и был задержан.

Также курганца признали виновным в растрате ремонтного имущества у своего работодателя и неуплате алиментов. Суд назначил девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Курганский городской суд признал жителя города виновным в убийстве своей знакомой. После совершенного преступления, он продолжал жить в квартире, а труп прятал под одеялом. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры. «Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и толкнул ее. Женщина упала на диван, и злоумышленник задушил ее», — указано в сообщении надзорного ведомства. После он остался жить в квартире. Никого к себе не пускал. Труп накрыл одеялом и засыпал средством для чистки раковин. Когда в квартире из-за запаха стало невозможно находиться, сообщил в полицию и был задержан. Также курганца признали виновным в растрате ремонтного имущества у своего работодателя и неуплате алиментов. Суд назначил девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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