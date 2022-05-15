Курганец жил в квартире с трупом, который прятал под одеялом

16 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Курганца признали виновным в убийстве, растрате и неуплате алиментов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд признал жителя города виновным в убийстве своей знакомой. После совершенного преступления, он продолжал жить в квартире, а труп прятал под одеялом. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры. «Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и толкнул ее. Женщина упала на диван, и злоумышленник задушил ее», — указано в сообщении надзорного ведомства. После он остался жить в квартире. Никого к себе не пускал. Труп накрыл одеялом и засыпал средством для чистки раковин. Когда в квартире из-за запаха стало невозможно находиться, сообщил в полицию и был задержан. Также курганца признали виновным в растрате ремонтного имущества у своего работодателя и неуплате алиментов. Суд назначил девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Курганский городской суд признал жителя города виновным в убийстве своей знакомой. После совершенного преступления, он продолжал жить в квартире, а труп прятал под одеялом. Информация об этом опубликована на официальном сайте областной прокуратуры. «Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и толкнул ее. Женщина упала на диван, и злоумышленник задушил ее», — указано в сообщении надзорного ведомства. После он остался жить в квартире. Никого к себе не пускал. Труп накрыл одеялом и засыпал средством для чистки раковин. Когда в квартире из-за запаха стало невозможно находиться, сообщил в полицию и был задержан. Также курганца признали виновным в растрате ремонтного имущества у своего работодателя и неуплате алиментов. Суд назначил девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.