Центробанк РФ предупредил о задержке с проведением операций

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, символика, денежные купюры, купюра 200 рублей, голосование
В сервисах платежной системы технические неполадки Фото:

Банк России сообщил о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы регулятора. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (система передачи финансовых сообщений — прим. ред.)», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

В Центробанке отмечают, что часть операций может проходить медленнее либо их «придется повторить позднее». При этом все средства клиентов сохранны, подчеркнули в ЦБ. О возобновлении режима работы сервисов будет сообщено дополнительно.

СПФС — это российский аналог международной межбанковской системы совершения платежей и передачи информации SWIFT. Она была создана в 2014 году в связи с западными санкциями, которые западные страны вводили в отношении России из-за присоединения Крыма. На сегодня с отечественной межбанковской системой работают около 300 организаций в России и порядка 40 за рубежом.

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Банк России сообщил о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы регулятора. Об этом сообщается на сайте ЦБ. «В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (система передачи финансовых сообщений — прим. ред.)», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. В Центробанке отмечают, что часть операций может проходить медленнее либо их «придется повторить позднее». При этом все средства клиентов сохранны, подчеркнули в ЦБ. О возобновлении режима работы сервисов будет сообщено дополнительно. СПФС — это российский аналог международной межбанковской системы совершения платежей и передачи информации SWIFT. Она была создана в 2014 году в связи с западными санкциями, которые западные страны вводили в отношении России из-за присоединения Крыма. На сегодня с отечественной межбанковской системой работают около 300 организаций в России и порядка 40 за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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