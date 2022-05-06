Центробанк РФ предупредил о задержке с проведением операций

В сервисах платежной системы технические неполадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России сообщил о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы регулятора. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (система передачи финансовых сообщений — прим. ред.)», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

В Центробанке отмечают, что часть операций может проходить медленнее либо их «придется повторить позднее». При этом все средства клиентов сохранны, подчеркнули в ЦБ. О возобновлении режима работы сервисов будет сообщено дополнительно.

СПФС — это российский аналог международной межбанковской системы совершения платежей и передачи информации SWIFT. Она была создана в 2014 году в связи с западными санкциями, которые западные страны вводили в отношении России из-за присоединения Крыма. На сегодня с отечественной межбанковской системой работают около 300 организаций в России и порядка 40 за рубежом.