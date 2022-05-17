Артюхов рассказал о скором решении главных проблем медицины ЯНАО

В ЯНАО в скором времени возведут десятки современных больниц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ЯНАО сумели привлечь сотни специалистов в медучреждения региона, что в скором времени позволит закрыть потребность в квалифицированных кадрах. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам.

«Известные примеры, когда в поселках и городах появились врачи, вакансии на которых существовали годами.<…> Сегодня мы эти ставки начинаем замещать полностью. Процент узких специалистов, которые у нас долгое время не заняты, постоянно снижается. Мы придем скоро к состоянию, когда острой проблемы, в первую очередь в городах, не будет», — заявил Артюхов, отвечая на вопрос журналиста «Ямал 1».

Глава региона отметил, что жители округа часто жалуются на нехватку узких специалистов. Многие отмечают, что приходится ездить в другие регионы. Власти решили бороться с этой проблемой благодаря максимальной (до 80% к окладу) северной надбавке для врачей с первого дня работы. По словам губернатора, это позволило за два года привлечь в регион порядка 700 медиков.

Кроме того, губернатор отметил, что в ближайшие годы будет решена инфраструктурная проблема в системе здравоохранения. «Мы его решим в считанные годы», — пояснил глава региона. По мнению Артюхова, решение двух первых проблем — кадровое обеспечение и постройка современных больниц с современным оборудованием решат третью проблему качества медобслуживания в регионе.

«Качество медобслуживания — это культура, которая есть в медучреждениях. А культура идет от конкретного человека, если у нас будет хороший врач, которого мы привлечем — вернем своего выпускника, который сегодня на отлично учится <…>, к нам вернется с высокой культурой, с высокими знаниями, а он вернется тогда, когда у него будут хорошие условия, и когда клиника, которую он будет рассматривать для своей работы будет очень хорошая, наполненная самым современным оборудованием», — пояснил губернатор.