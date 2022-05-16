Глава курганского округа поможет семье погибшего на Украине

Власти Каргапольского муниципального округа выразили соболезнования семье погибшего на Украине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Каргапольского муниципального округа (Курганская область) Сергей Князев выразил соболезнования семье военнослужащего Владимира Кислова, который погиб на Украине. Об этом Князев написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Также глава округа рассказал о помощи семье погибшего.

«C большой горечью и прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного дoлгa во вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции на Украине погиб наш земляк, уроженец деревни Комсомольской Владимир Кислов. Πpинoшy глyбoкиe coбoлeзнoвaния poдным и близким coлдaтa», — написал Князев.

В разговоре с корреспондентов URA.RU глава округа уточнил, что семье погибшего выплатят денежную компенсацию, которая предусмотрена в области. Все организационные вопросы по поводу похорон администрация округа возьмет на себя, уточнил он.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.

Уроженец Каргапольского муниципального округа Владимир Кислов погиб при исполнении служебного дoлгa во вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции на Украине Фото со страницы главы Каргапольского муниципального округа Сергея Князева в социальной сети «Вконтакте»