Bloomberg раскрыло условия Турции для поддержки Швеции в НАТО

18 мая 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Турция требует снятие санкций против нее взамен на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Турция готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если ее включат в программу производства истребителей F-35. Об этом сообщают Bloomberg три турецких чиновника. Турция требует, чтобы ее снова включили в программу производства перспективных самолетов F-35, из которой ее исключили из-за покупки системы противоракетной обороны C-400 у России, сообщают источники издания. Кроме того, Анкара хочет, чтобы США отменили санкции против нее. Также собеседники издания рассказали, что Турция требует от Швеции и Финляндии публичного осуждения запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее филиалов. Однако они добавили, что и этого будет мало для одобрения турецких властей. Швеция и Финляндия должны положить конец ограничениям на экспорт оружия, которые были введены против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году, продолжили чиновники. Они подчеркнули, что Россия никак не влияет на решение турецкого правительства. Ранее глава отдела внешних связей МИД Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. Как отмечал пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, для Турции подобное расширение НАТО является вопросом национальной безопасности страны. По данным CNN, Турции грозит исключение из альянса за «пророссийскую позицию». Европарламент начал шантажировать Турцию из-за ее решения по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Также парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление в альянс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если ее включат в программу производства истребителей F-35. Об этом сообщают Bloomberg три турецких чиновника. Турция требует, чтобы ее снова включили в программу производства перспективных самолетов F-35, из которой ее исключили из-за покупки системы противоракетной обороны C-400 у России, сообщают источники издания. Кроме того, Анкара хочет, чтобы США отменили санкции против нее. Также собеседники издания рассказали, что Турция требует от Швеции и Финляндии публичного осуждения запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее филиалов. Однако они добавили, что и этого будет мало для одобрения турецких властей. Швеция и Финляндия должны положить конец ограничениям на экспорт оружия, которые были введены против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году, продолжили чиновники. Они подчеркнули, что Россия никак не влияет на решение турецкого правительства. Ранее глава отдела внешних связей МИД Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. Как отмечал пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, для Турции подобное расширение НАТО является вопросом национальной безопасности страны. По данным CNN, Турции грозит исключение из альянса за «пророссийскую позицию». Европарламент начал шантажировать Турцию из-за ее решения по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Также парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление в альянс.