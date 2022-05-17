В Кургане пройдет гроза

Гроза ожидается 19 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, по прогнозу синоптиков, 19 мая ожидается гроза. Данная информация размещена на сайте Gismeteo.

«Четверг, 19 мая. Облачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

По данным представителей сайта, гроза ожидается в районе 14:00. На сайте областного ЦГМС указано, что в этот день в Курганской области местами пройдет небольшой дождь. Информации, связанной с грозой, на этом сайте размещено не было. В этот день в регионе днем температура воздуха может подняться до +20 градусов, а скорость ветра может достичь девяти метров в секунду.

Ранее стало известно, что, по данным синоптиков, в Курганской области до 22 мая будут идти дожди. При этом с четверга по воскресенье, по прогнозу, температура воздуха в Кургане будет снижаться.