17 мая 2022

В Кургане пройдет гроза

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Гроза ожидается 19 мая Фото:

В Кургане, по прогнозу синоптиков, 19 мая ожидается гроза. Данная информация размещена на сайте Gismeteo.

«Четверг, 19 мая. Облачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

По данным представителей сайта, гроза ожидается в районе 14:00. На сайте областного ЦГМС указано, что в этот день в Курганской области местами пройдет небольшой дождь. Информации, связанной с грозой, на этом сайте размещено не было. В этот день в регионе днем температура воздуха может подняться до +20 градусов, а скорость ветра может достичь девяти метров в секунду.

Ранее стало известно, что, по данным синоптиков, в Курганской области до 22 мая будут идти дожди. При этом с четверга по воскресенье, по прогнозу, температура воздуха в Кургане будет снижаться.

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В Кургане, по прогнозу синоптиков, 19 мая ожидается гроза. Данная информация размещена на сайте Gismeteo. «Четверг, 19 мая. Облачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды. По данным представителей сайта, гроза ожидается в районе 14:00. На сайте областного ЦГМС указано, что в этот день в Курганской области местами пройдет небольшой дождь. Информации, связанной с грозой, на этом сайте размещено не было. В этот день в регионе днем температура воздуха может подняться до +20 градусов, а скорость ветра может достичь девяти метров в секунду. Ранее стало известно, что, по данным синоптиков, в Курганской области до 22 мая будут идти дожди. При этом с четверга по воскресенье, по прогнозу, температура воздуха в Кургане будет снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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